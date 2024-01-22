В Швеции предложили запретить исламскую символику

Шведский депутат Ричард Юмсхоф призвал запретить символику ислама

Шведский депутат, председатель парламентского комитета по вопросам юстиции Ричард Юмсхоф призвал к запрету использования символов ислама в общественных местах. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

В интервью политику задали вопрос, нужно ли запретить исламскую символику в общественных местах «по примеру свастики». На это последовал ответ: «Очевидно, что не в последнюю очередь минареты, полумесяц — это символы, олицетворяющие то, что отстаивает ислам. С точки зрения многих людей, в том числе и на мой взгляд, это представляет собой нечто очень опасное. Что-то очень плохое. Подобное ограничение, безусловно, является возможным шагом вперед».

При этом Ричард Юмсхоф заметил, что он «не отождествляет ислам с нацизмом», но говорит об опасности исламской символики.

«Для меня чадра является исламским атрибутом, и я знаю, что многие люди, не в последнюю очередь бывшие мусульмане и женщины, относятся к этому так же», — добавил политик.

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