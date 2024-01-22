Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 22 января 2024Мир

В Швеции предложили запретить исламскую символику

Шведский депутат Ричард Юмсхоф призвал запретить символику ислама

Фото: Syed Aoun Abbas / Unsplash

Шведский депутат, председатель парламентского комитета по вопросам юстиции Ричард Юмсхоф призвал к запрету использования символов ислама в общественных местах. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

В интервью политику задали вопрос, нужно ли запретить исламскую символику в общественных местах «по примеру свастики». На это последовал ответ: «Очевидно, что не в последнюю очередь минареты, полумесяц — это символы, олицетворяющие то, что отстаивает ислам. С точки зрения многих людей, в том числе и на мой взгляд, это представляет собой нечто очень опасное. Что-то очень плохое. Подобное ограничение, безусловно, является возможным шагом вперед».

При этом Ричард Юмсхоф заметил, что он «не отождествляет ислам с нацизмом», но говорит об опасности исламской символики.

«Для меня чадра является исламским атрибутом, и я знаю, что многие люди, не в последнюю очередь бывшие мусульмане и женщины, относятся к этому так же», — добавил политик.

Ранее в парламенте Швеции призвали отказаться от импорта газа из России.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» территориях России. Там упомянуты земли шести регионов

      В Литве раскрыли настоящую причину создания балтийской линии обороны

      Россиян призвали не отказываться от хлеба

      В России занялись расследованием расправы над женщиной и ее дочерью в Турции

      В США оценили применение дронов ВС России

      Названа еще одна пострадавшая из-за кризиса в Красном море отрасль

      Россиянам раскрыли простые способы избавиться от второго подбородка

      В российском регионе во время рейда силовики заставили мигрантов ходить гуськом

      Пожилого молдаванина арестовали за перевозку украинских нелегалов

      В Госдуме допустили конфискацию замка Пугачевой в Грязи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше