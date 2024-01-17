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06:00, 17 января 2024Экономика

В Швеции призвали запретить импорт российского газа на национальном уровне

В парламенте Швеции призвали запретить на национальном уровне импорт газа из РФ

Фото: banjongseal324SS / Shutterstock / Fotodom

Член парламента Швеции Линус Лаксо призвал запретить на национальном уровне импорт российского природного газа. С соответствующим заявлением он обратился к министру иностранных дел Швеции Тобиасу Бильстрему. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего парламентского запроса Лаксо.

«Завтра (парламентский запрос Шульца был подан 12 января — прим. «Ленты.ру») Нюнесхамн прибывает еще один большой корабль, полный российского природного газа. Почему Швеция все еще покупает природный газ у России? (...) Как правительство может позволять этому продолжаться?» — говорится в обращении.

По его мнению, помощь Украина является «морально правильной», а также способствует снижению потенциальных рисков будущих угроз Швеции.

Финляндия движется к введению запрета [на импорт природного газа из России]. Почему шведское правительство не действует таким же образом в знак солидарности с Украиной? (...) Правительству следует срочно последовать четкому призыву парламента: прекратить импорт природного газа из России!

Линус Лаксочлен парламента Швеции

В связи с этим он обратился к главе шведского внешнеполитического ведомства с вопросом о его планах повлиять на остановку импорта российских энергоносителей. «Намерен ли министр добиваться прекращения импорта всей ископаемой энергии из России на национальном уровне?» — спросил Шульц.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция находится в худшей ситуации с безопасностью со времен Второй мировой войны из-за внешних вызовов и деятельности преступных группировок внутри страны.

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      Кирилл Садовский
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