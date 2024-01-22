Следователи проверят угрожавшую расправой российскому школьнику учительницу

СК проверит учительницу из Братска, угрожавшую расправой ученику в школе

Следователи начали проверку конфликта в школе Братска, в ходе которого учительница, предположительно, оскорбила ученика и угрожала ему физической расправой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Иркутской области.

По информации ведомства, публикация о конфликте между школьником и преподавателем была выявлена в ходе мониторинга СМИ и социальных медиа. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 27-летнему учителю истории из Москвы предъявили обвинение в совращении школьниц. Мужчине вменяется часть 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).