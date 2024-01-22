Сообщение об избиении промоутера в Мелитополе не нашло подтверждения

Видеозапись с избиением промоутера в Мелитополе оказалась фейковой

В Telegram-канале «РИА Мелитополь» появилось сообщение, в котором утверждалось, что в Мелитополе якобы избили «промоутера, агитирующего за [кандидата в президенты России Владимира] Путина». Данная информация впоследствии не нашла подтверждения, а тиражируемая авторами видеозапись оказалась фейковой.

Пост, о котором идет речь, был размещен в сети 21 января. Уточнялось, что свидетелями избиения стали местные жители.

К публикации была прикреплена 17-секундная видеозапись — на ней запечатлено, как мужчина стоит на коленях на снегу и вытирает стекающую с лица кровь. Стоящий рядом человек подает пострадавшему салфетки, при этом на земле также видны следы избиения и разбросанные бумаги, похожие на агитационные листовки. «Неизвестные скрылись, увидев посторонних людей», — сказано в подписи к ролику. Автор видео за кадром предлагает вызвать на место скорую помощь, однако пострадавший отказывается. При этом лица всех участников видео скрыты под капюшонами. Никаких других подробностей случившегося не приводится.

Проанализировав детали видеозаписи, можно сделать вывод, что она, вероятнее всего, является постановочной. Так, к примеру, листовки, демонстрируемые на кадрах, судя по всему, были созданы и распечатаны сами авторами видео — такие листки не используются в предвыборной кампании Путина: на них присутствует символика «Единой России», однако данный кандидат баллотируется как независимый, а не от какой-либо партии.

Кроме того, погода, показанная на тиражируемых кадрах, не соответствует текущим метеоусловиям в указанном населенном пункте. Судя по снимкам, в тот же день опубликованным Telegram-каналом «Мелитополь онлайн», в городе сейчас нет снега. По данным портала Gismeteo, в ближайшее время там ожидаются осадки в виде дождя, а температура воздуха может достичь плюсовых значений.

Сообщение об избиении промоутера в Мелитополе не получили широкого распространения в СМИ или соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».