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04:51, 22 января 2024Забота о себе

Стоматолог предупредила об опасности игнорирования зубной боли

Врач Кадькалова: игнорирование зубной боли может спровоцировать развитие флюса

Фото: Unsplash

Стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова в беседе с радио Sputnik предупредила об опасности игнорирования зубной боли.

По ее словам, если при употреблении холодной или горячей еды возникает резкая боль и после этого какое-то время не проходит, необходимо срочно обратиться к стоматологу, так как это может быть симптомом пульпита. Также поход к специалисту не следует откладывать при ночных болях, сказала она. «Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс», — добавил стоматолог.

Кадькалова также призвала не медлить с визитом к врачу, если болезненные ощущения появляются при надкусывании пищи.

Стоматолог посоветовала раз в полгода ходить на профилактический осмотр к стоматологу и заботиться о гигиене.

Ранее стоматолог Артур Тумашевич перечислил три вредящие здоровью стоматологические процедуры. В частности, он призвал отказаться от обработки зубов бором.

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      Марина Совина
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