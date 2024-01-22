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17:47, 22 января 2024Экономика

В Великобритании приготовились к падению цен на энергоносители

Cornwall Insight: цены на энергоносители в Британии упадут на 16 % за два месяца

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Цены на энергоносители для домохозяйств в Великобритании к апрелю, то есть уже через два месяца, упадут на 16 процентов, а к июлю — еще на 22 процента. Об этом со ссылкой на расчеты консалтинговой компании Cornwall Insight пишет «Интерфакс».

Главный консультант Cornwall Insight Крейг Лоури объяснил, что такой прогноз позволяет сделать хороший уровень запасов энергоносителей и стабильность энергетического рынка.

Если тенденция сохранится, то можно готовиться увидеть падение на энергоносители для британского рынка до минимума с начала 2022 года. Впрочем, отмечают аналитики, негативно повлиять на ситуацию может напряженность на Ближнем Востоке, угрожающая поставкам нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее сообщалось, что фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF на лондонской бирже ICE упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров, что стало минимальным результатом с февраля 2021 года.

Отдельные эксперты указывают, что с точки зрения наличия запасов газа зиму 2023-2024 годов уже можно считать завершенной, а угрозы резкого роста цен на газ в обозримом будущем нет. Угроза дефицита газа из-за резкого сокращения поставок из России не оправдалась, поэтому этот фактор перестают принимать во внимание.

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      Платон Щукин
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