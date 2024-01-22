В Кремле опровергли контакты с Трампом по теме разрешения конфликта на Украине

Песков: у Москвы нет понимания, как Трамп намерен разрешить конфликт на Украине

У Москвы нет понимания, как бывший президент США Дональд Трамп намерен разрешить конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, российские дипломаты никак не контактировали по данному вопросу с кандидатом в президенты США, обещавшим в случае победы на выборах урегулировать украинский конфликт еще до переезда в Белый дом.

«Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым. Никаких контактов на этот счет не было», — констатировал он.

Ранее на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир Трамп назвал условие завершения российско-украинского конфликта. Он отметил, что сможет остановить боевые действия еще до своей инаугурации, поскольку хорошо знаком с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.