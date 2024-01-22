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12:33, 22 января 2024Россия

В Кремле отреагировали на удар по Донецку

Песков назвал чудовищным актом терроризма удар по Донецку

Фото: Виктория Веленская / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чудовищным актом терроризма удар по Донецку. Реакцию пресс-секретаря президента России на случившееся приводит ТАСС.

По мнению Пескова, к произошедшему в Донецке причастны украинские военнослужащие.

«Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма. Потому что используются неизбирательные вооружения», — отметил он.

В разговоре с журналистами представитель Кремля пояснил, что президенту России оперативно было доложено о ситуации. Власти в Донецке принимают необходимые меры, так что специального заявления главы государства на этот счет не планируется, разъяснил Песков.

22 января объявили в Донецкой народной республике (ДНР) днем траура.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по рынку в районе Донецка Текстильщики в минувшее воскресенье. По информации главы ДНР, в результате огня не удалось спасти 28 граждан, еще 30 жителей региона получили ранения.

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      Анна Щербакова
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