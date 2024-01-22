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15:05, 22 января 2024Россия

В России отказались от создания реестра воинского учета на базе «Гостеха»

Forbes: кабмин РФ отказался от создания реестра воинского учета на «Гостехе»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский кабмин отказался от создания Единого реестра воинского учета на базе «Гостеха» — единой цифровой платформы для госуслуг и информационных систем органов власти. Об этом сообщил Forbes, ссылаясь на решение правкомиссии по цифровому развитию по итогам заседания 22 декабря.

Как выяснило издание, вместо этого проект будут создавать с нуля в рамках Государственной единой облачной платформы («Гособлако»).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко репортеру Forbes пояснили, что в реестре воинского учета могут содержаться сведения, «размещение которых на базе "Гостеха" не предусмотрено действующим законодательством».

Источник издания, которому известен ход реализации проектов «Гостеха», допустил в разговоре, что сроки создания реестра военнообязанных могут увеличиться.

Как передавал РБК, в 2022 году Счетная палата обращала внимание на риски при создании системы «Гостех». Аудиторы тогда подчеркивали, что государственные информационные системы в России слабо согласованы друг с другом. По их мнению, это происходит из-за недостатка квалифицированных сотрудников.

Ранее сообщалось, что IT-специалисты могут подать заявку на отсрочку от весеннего призыва в армию в 2024 году с 22 января по 6 февраля.

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      Анна Щербакова
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