Названы сроки подачи заявок на отсрочку от армии для одной категории россиян

Минцифры: IT-специалисты могут подать заявку на отсрочку от армии до 6 февраля

IT-специалисты могут подать заявку на отсрочку от весеннего призыва в армию в 2024 году с 22 января по 6 февраля. Сроки отправки данных назвало Минцифры в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что заявка подается через портал госуслуг. «Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что компании должны проверить данные сотрудников и отправить списки в Минцифры до 10 февраля. До 2 марта эти данные будут отправлены в Минобороны России. Принимать решение по отсрочке предстоит призывной комиссии.

В ведомстве также напомнили, что гражданин России не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Минцифры прорабатывает вопрос расширения категорий IT-специалистов, которые могут рассчитывать на отсрочку от срочной службы в армии. Сейчас она предоставляется сотрудникам отрасли информационных технологий в возрасте от 18 до 27 лет.