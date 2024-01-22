В России отреагировали на обвинение в вывозе мебели из консульства в Болгарии

Посольство РФ опровергло сообщение о вывозе мебели из здания консульства в Русе

Ранее в январе болгарское издание «Утро» написало, что бывшее здание консульства России в городе Русе «хоть и сохранило достойный внешний вид, но выпотрошено изнутри и представляет собой печальное зрелище». По мнению журналистов, уезжая, российские дипломаты упаковали все, что могли, в том числе мебель, смесители и раковины. Кроме того, в помещении отсутствуют двери.

Посольство России, комментируя это сообщение, заявило, что здание, где находилось консульство, было передано городской администрации летом 2022 года и подписанные двумя сторонами соответствующие акты не содержат никаких замечаний по поводу состояния помещений.

«Что происходило в здании за последние полтора года нам неизвестно, это было вне нашего контроля. Ответственность за состояние здания несут соответствующие службы Болгарии, вопросы об этом должны быть адресованы именно им», — цитирует ТАСС заявление российской дипмиссии.

В мае 2023 года болгарский политик Иван Белчев опубликовал в своем Facebook-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видео, снятое на территории консульства и внутри здания. На кадрах видно, что помещения в нормальном состоянии, двери на месте.

Информация о том, что российские дипломаты перед отъездом из здания консульства в Русе забрали с собой предметы интерьера, распространилось в СМИ. В частности, об этом написали «Новые известия», Frognews, Capital Sport и «Европейская правда».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»