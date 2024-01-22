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10:17, 22 января 2024Россия

Вице-премьер Забайкалья захотел встречу с Кадыровым перед отправкой на СВО

Вице-премьер Мирхайдаров захотел встречу с Кадыровым перед отправкой на СВО
Марат Мирхайдаров

Марат Мирхайдаров . Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров захотел встретиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и Фактам».

До этого он объявил, что решил присоединиться к чеченскому батальону специального назначения «Ахмат».

«Этот батальон носит имя великого человека, первого президента Чеченской Республики, Ахмата-хаджи Кадырова. Это человек, который так много сделал для нашей страны. И человек, который сейчас столько делает — Рамзан Ахматович Кадыров. Хочется по возможности увидеть Рамзана Ахматовича Кадырова и перед отправкой на СВО получить от него ценные советы», — отметил Мирхайдаров.

Забайкальский вице-премьер подчеркнул также, что решение отправиться на фронт не было импульсивным, он шел к нему долго.

Ранее депутат Государственной Думы Андрей Гурулев сообщил о сыне, воюющем в зоне проведения спецооперации.

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      Анна Щербакова
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