Депутат Чепа заявил об открытости России к диалогу с руководителями других стран

Россия всегда открыта к разговору и конструктивным переговорам с руководителями других стран, в том числе, с Дональдом Трампом в случае его избрания в качестве президента США. Так о возможности диалога в разговоре с «Лентой.ру» высказался депутат Государственной Думы Алексей Чепа.

«Мы всегда готовы к конструктивным разговорам, никогда не отказываемся от переговоров, несмотря на то, что наши партнеры пытаются обманывать, лукавят, не выполняют обязательства. Понимая это, мы все равно стремимся решать проблемы дипломатическим путем, за столом переговоров. Здесь главное, чтобы люди, готовые разговаривать, слышали нас и относились соответственно. Неважно, Трамп это или [действующий президент США Джо] Байден», — заявил Чепа.

Он также заметил, что пока сложно судить о том, насколько перспективным мог бы быть диалог с Трампом. По его мнению, ясно это будет только после выборов.

«Одно дело — что декларирует кандидат перед выборами, привлекая избирателей, совсем другое — после прихода к власти. Сейчас я не стал бы говорить, кто лучше или хуже для нас. Главное, чтобы представители США имели ответственность за свои решения, действовали на основании международных договоренностей и прав», — заключил депутат.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин не ответил бы на звонок Трампа, если бы он позвонил ему прямо сейчас для урегулирования конфликта на Украине. Эксперт пояснил, что за прошедшие годы Запад слишком часто обманывал Россию, в том числе и во время президентства Трампа.

