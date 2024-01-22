Windows 11 сжали до рекордных размеров

Tom's Hardware: энтузиаст уменьшил Windows 11 до 100 мегабайт

Актуальную операционную систему Microsoft удалось сжать до рекордных размеров. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Энтузиаст под ником NTDEV, который занимается созданием дистрибутивов Windows 11 под названием Tiny11, смог уменьшить размеры ОС. По словам специалиста, размер установочного ISO-образа после всех манипуляций составил около 100 мегабайт. Для сравнения, размер образа оригинального ISO-файла Windows 11 составляет около 7 гигабайт.

Чтобы рекордно сократить размер ОС, NTDEV пришлось удалить из системы все графические интерфейсы и приложения. Несмотря на это, операционная система осталась функциональной, хотя и начала работать очень медленно.

После установки система стала занимать на диске 1,91 гигабайта. Для сравнения, для установки оригинальной Windows 11 необходимо около 64 гигабайт свободного пространства.

В конце ноября NTDEV удалось создать актуальную сборку ОС от Microsoft, которая имеет размер менее 4 гигабайт. Автор рассказал, что при этом ему удалось оставить в Windows 11 встроенную поддержку архивов RAR, функцию управления RGB-подсветкой через настройки и интегрировать программу Copilot.