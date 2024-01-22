Жителям российского региона бесплатно раздадут один медицинский препарат

Жителям Мурманской области бесплатно раздадут витаминные препараты

Жителям Мурманской области бесплатно раздадут один препарат — витамин D. Об этом сообщает портал «СеверПост».

Правительство региона решило провести «витаминизацию» жителей, так как в этой российской области может наблюдаться нехватка упомянутого витамина — значительная его часть поступает в человеческий организм с солнечными лучами, а в Мурманской области по 40 дней в году нет солнца из-за полярных ночей.

«В рамках стратегического плана "На Севере — жить!" мы запускаем программу по диагностике уровня витамина D. На эти цели мы выделяем из регионального бюджета 100 миллионов рублей», — рассказал губернатор региона Андрей Чибис.

Жители Мурманской области смогут бесплатно сдать анализы на наличие этого витамина, а также получить сам препарат.

Согласно Европейскому управлению по безопасности пищевых продуктов (EFSA), для нормального функционирования иммунной системы необходимы шесть витаминов (D, A, C, фолиевая кислота, B6 и B12) и четыре минерала (цинк, железо, медь и селен).