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20:01, 22 января 2024Культура

Звезда «50 оттенков серого» попал в больницу с подозрением на сердечный приступ

Daily Mail: звезду «50 оттенков серого» Дорнана госпитализировали в Португалии

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Ирландского актера и звезду серии фильмов «50 оттенков серого» Джейми Дорнана госпитализировали в Португалии с подозрением на сердечный приступ. Об этом пишет Daily Mail.

По словам друга актера, телеведущего Гордона Смарта, это произошло после соприкосновения с ядовитыми гусеницами. После контакта с насекомыми Дорнан начал испытывать симптомы, напоминающие те, что бывают при сердечном приступе. Актера подключили к специальному медицинскому оборудованию. Он жаловался на онемение конечностей.

По данным газеты, волоски гусениц содержат белок тауметопоин, который способен раздражать кожу, глаза, горло и вызвать сыпь.

Ранее Джейми Дорнан рассказал, как однажды на съемках поцеловал лошадь вопреки сильной аллергии на этих животных.

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      Варвара Кошечкина
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