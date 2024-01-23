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15:18, 23 января 2024Ценности

Десятилетняя дочь Ким Кардашьян высмеяла мать без макияжа на видео

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт высмеяла мать без макияжа на видео. Соответствующая публикация появилась на их семейной странице в TikTok.

Десятилетняя девочка разместила ролик, на котором показала совместную с родительницей фотографию. На размещенном кадре запечатлена Норт и сама бизнесвумен. Видно, что на лице Кардашьян отсутствует косметика, а на ее лбу можно заметить морщины.

«Такая хорошая фотография», — подписала Норт снимок, добавив к нему эмодзи в виде смеющихся смайликов.

В ноябре Норт Уэст высмеяла наряд экс-возлюбленного Ким Кардашьян комика Пита Дэвидсона для Met Gala. Тогда она заявила матери, что его образ больше подходит для посещения заправочной станции.

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      Мария Винар
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