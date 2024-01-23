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06:00, 23 января 2024Интернет и СМИ

Парень заказал подарок в интернете и получил неприятный сюрприз

Фото: Rolands Zilvinskis / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Rmhiker рассказал, что заказал подарок на день рождения возлюбленной и столкнулся с неприятным сюрпризом. Пост парня вызвал бурные обсуждения в сети, а один из комментаторов вспомнил, как его родственники попали в похожую ситуацию.

«Заказал на день рождения девушки нашу общую фотографию в рамке и вручил ее сегодня. Оказалось, что мне прислали не наш снимок», — пожаловался молодой человек. К посту он прикрепил фото, на котором запечатлены двое мужчин на фоне ледников. «Я понятия не имею, кто эти люди», — добавил автор публикации.

История парня позабавила пользователей сети. «Не могу дождаться, когда эти двое мужчин с фото разместят точно такой же пост, но только со снимком автора и его девушки», — написал один из них. «Я думаю, что через некоторое время это станет прекрасным воспоминанием и вы сможете повесить это фото на стену», — выразил мнение другой.

Еще один участник обсуждения поделился историей о том, как однажды его родственникам по ошибке прислали вместо их фотографии снимок чужой собаки. «Мы все хорошенько посмеялись над этим, после чего связались с производителем. Нам прислали нужную фотографию буквально через день. Фотография собаки до сих пор висит у моих родных дома», — добавил он.

Ранее пользователь TikTok рассказал о необычном подарке, который он приготовил для своей семьи на Рождество. В комментариях назвали автора ролика злодеем.

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      Олег Давыдов
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