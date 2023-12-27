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04:00, 27 декабря 2023Интернет и СМИ

Необычный подарок семье на Рождество разозлил пользователей сети

Кадр: видео @not.jayswift

Пользователь соцсети TikTok под ником @not.jayswift опубликовал видео, в котором рассказал о необычном подарке, который он приготовил для своей семьи на Рождество. В комментариях раскритиковали его сюрприз и назвали автора ролика злодеем.

По словам мужчины, он подарит родственникам на Рождество фейковые лотерейные билеты. Он уточнил, что обладатель каждого билета как будто бы выиграет миллион рублей, однако на самом деле никаких призов не будет.

Его ролик вызвал бурные обсуждения в сети: многих пользователей разозлил такой подарок. «Это неправильно», «Вы злодей», «У моей мамы случился бы сердечный приступ, если бы я вручила ей такой подарок», — поделились мнениями комментаторы.

«Моя мать подарила такой лотерейный билет бабушке несколько лет назад. Бабушка была очень рада и даже заплакала от счастья, потому что у нее было мало денег. После этого моя мать чувствовала себя ужасно», — вспомнил один из пользователей.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она оригинально отомстила мужу за ненужный подарок, который он вручил ей на Рождество. Женщина пожаловалась, что ее супруг всегда дарил то, что хотел сам.

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      Олег Давыдов
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