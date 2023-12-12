Женщина придумала гениальный способ отомстить мужу за ненужный подарок

Пользовательница Reddit с ником Popular-Jaguar-3803 поделилась историей о том, как она оригинально отомстила мужу за ненужный подарок, который он вручил ей на Рождество. В комментариях ее способ мести назвали гениальным.

Авторша поста пожаловалась, что ее муж всегда дарил то, что хотел сам. По ее словам, однажды на Рождество супруг вручил ей строительный пылесос. «У нас дома были паркет и линолеум, и поэтому мне было достаточно подмести и помыть полы, и в таком пылесосе не было необходимости. Муж сказал мне, что этот прибор замечательный, потому что он может убрать грязь из его гаража. (...) Я разозлилась! Он купил его для себя», — вспомнила она.

Когда женщина раскритиковала его подарок, муж в ответ назвал ее эгоисткой и сказал, что подарки должны быть полезными для семьи. Тогда рассказчица придумала способ отомстить супругу: на следующее Рождество она подарила ему рулон туалетной бумаги. Она напомнила мужу его слова о том, что подарок должен быть полезным для семьи. После этого супруг пришел в ярость и сообщил о случившемся родным. Однако родственники встали на сторону авторши поста.

Комментаторы оценили остроумие героини истории. «Это было гениально!», «Это очень смешная история. Было бы забавно, если бы вы оставили пылесос себе и не разрешили мужу использовать его в гараже», «Мне нравится, что вы ждали целый год, чтобы отомстить мужу. Я бы не смогла так. Просто фантастика!» — написали они.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как он оригинально проучил младшего брата, который брал его вещи без спроса. По словам парня, в итоге родственник усвоил урок и больше так не поступал.