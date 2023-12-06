Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Парень оригинально проучил бравшего его вещи без спроса брата

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником ArltheCrazy поделился историей о том, как он оригинально проучил младшего брата, который брал его вещи без спроса. Комментаторы похвалили находчивость парня.

«Много лет назад, когда я был первокурсником колледжа (в то время мне было 18 лет), мой младший брат (ему было 12 лет) постоянно брал вещи из моей комнаты без спроса. В этом нет ничего странного, и я всегда говорил ему, что ему достаточно только попросить — и я бы без проблем дал ему ту или иную вещь. Однако он либо не возвращал, либо портил их. (...) Ситуация стала хуже, когда я переехал в общежитие при колледже», — вспомнил пользователь.

Материалы по теме:
Самый популярный в мире YouTube-блогер раздает деньги и покупает дома незнакомцам. Почему не все верят в его искренность?
Самый популярный в мире YouTube-блогер раздает деньги и покупает дома незнакомцам.Почему не все верят в его искренность?
18 декабря 2022
Интернет заставил мир поверить в несуществующий фильм о мафиози из СССР. Как он покорил тысячи иностранцев?
Интернет заставил мир поверить в несуществующий фильм о мафиози из СССР.Как он покорил тысячи иностранцев?
26 ноября 2022

Однажды, когда автор поста приехал домой на каникулы, то заметил, что часть его вещей пропала. «Я зашел в комнату брата и обнаружил мои потерянные вещи. Я сказал, что он должен прекратить это делать и если он хочет что-то взять из моей комнаты, то должен сначала позвонить мне и попросить разрешения. Я также предупредил его, что если он продолжит это делать, то за этим последует ответ», — рассказал ArltheCrazy.

Когда парень в следующий раз приехал домой на каникулы, то обнаружил, что его вещи снова взяли без спроса. Тогда он придумал способ отомстить брату. Когда ребенок был в школе, автор зашел в его комнату, забрал всю одежду из шкафа и спрятал ее в коридоре. Вернувшись из школы и приняв душ, мальчик заметил, что одежда пропала. Когда рассказчик напомнил, что предупреждал его об ответе, то младший брат устроил истерику и попросил мать и отца поддержать его.

В итоге родители встали на сторону старшего сына. Пользователь добавил, что в конце концов его брат усвоил урок и начал каждый раз звонить ему, когда хотел взять ту или иную вещь.

«Вы не причинили никакого вреда брату, и ваши родители, вероятно, были благодарны вам, что ваш брат узнал, как надо себя вести. (...) Хорошая история», — написал один из комментаторов. Еще один участник обсуждения заявил, что автору следовало похитить у брата в том числе и полотенце. «Нет, я не такой монстр», — ответил ему ArltheCrazy.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он оригинально проучил жильца, который не хотел платить ему за комнату. По словам мужчины, ему было весело, когда он претворял план мести в жизнь.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Долговечность американской поддержки Украины связали с одним шагом Путина

      Стало известно о доходах столичных диджеев

      Мадуро выдвинул ультиматум компаниям на шельфе Эссекибо

      В Израиле назвали сроки завершения военной операции в секторе Газа

      В Windows появились несуществующие принтеры

      Парень оригинально проучил бравшего его вещи без спроса брата

      Жена заметила одну деталь в поведении мужа во время секса и поставила ультиматум

      Во Франции высмеяли отказ Зеленского выступить перед сенаторами США

      Сенатор США объяснил причины отказа Зеленского выступить перед Конгрессом

      Словакия усилит контроль за следующими через территорию страны фурами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости