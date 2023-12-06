Парень оригинально проучил бравшего его вещи без спроса брата

Пользователь Reddit с ником ArltheCrazy поделился историей о том, как он оригинально проучил младшего брата, который брал его вещи без спроса. Комментаторы похвалили находчивость парня.

«Много лет назад, когда я был первокурсником колледжа (в то время мне было 18 лет), мой младший брат (ему было 12 лет) постоянно брал вещи из моей комнаты без спроса. В этом нет ничего странного, и я всегда говорил ему, что ему достаточно только попросить — и я бы без проблем дал ему ту или иную вещь. Однако он либо не возвращал, либо портил их. (...) Ситуация стала хуже, когда я переехал в общежитие при колледже», — вспомнил пользователь.

Однажды, когда автор поста приехал домой на каникулы, то заметил, что часть его вещей пропала. «Я зашел в комнату брата и обнаружил мои потерянные вещи. Я сказал, что он должен прекратить это делать и если он хочет что-то взять из моей комнаты, то должен сначала позвонить мне и попросить разрешения. Я также предупредил его, что если он продолжит это делать, то за этим последует ответ», — рассказал ArltheCrazy.

Когда парень в следующий раз приехал домой на каникулы, то обнаружил, что его вещи снова взяли без спроса. Тогда он придумал способ отомстить брату. Когда ребенок был в школе, автор зашел в его комнату, забрал всю одежду из шкафа и спрятал ее в коридоре. Вернувшись из школы и приняв душ, мальчик заметил, что одежда пропала. Когда рассказчик напомнил, что предупреждал его об ответе, то младший брат устроил истерику и попросил мать и отца поддержать его.

В итоге родители встали на сторону старшего сына. Пользователь добавил, что в конце концов его брат усвоил урок и начал каждый раз звонить ему, когда хотел взять ту или иную вещь.

«Вы не причинили никакого вреда брату, и ваши родители, вероятно, были благодарны вам, что ваш брат узнал, как надо себя вести. (...) Хорошая история», — написал один из комментаторов. Еще один участник обсуждения заявил, что автору следовало похитить у брата в том числе и полотенце. «Нет, я не такой монстр», — ответил ему ArltheCrazy.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он оригинально проучил жильца, который не хотел платить ему за комнату. По словам мужчины, ему было весело, когда он претворял план мести в жизнь.