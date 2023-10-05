Парень оригинально отомстил не желающему платить за жилье арендатору

Пользователь Reddit с ником Significant-Equal507 поделился историей о том, как он оригинально проучил жильца, не желавшего платить ему за комнату. По словам мужчины, ему было весело, когда он претворял план мести в жизнь.

История произошла, когда пользователю было чуть больше 20 лет. Он рассказал, что сдавал комнату в своем доме за 50 долларов в неделю. Сначала арендатор исправно платил, но через некоторое время перестал это делать, объясняя, что у него нет денег.

При этом, как уточнил рассказчик, съемщику хватало средств на то, чтобы регулярно покупать себе эротические журналы. Когда он в очередной раз заявил, что не сможет заплатить, то владелец жилья заметил у него несколько новых изданий. «Он купил три [эротических журнала], стоимость которых составляла половину арендной платы», — вспомнил автор поста.

Мужчина признался, что поведение жильца ему надоело и тогда он пририсовал обнаженным женщинам на страницах журналов одежду. «Кого-то я нарядил в бабушкины панталоны, но большинство из них одел полностью. Мелочный поступок, но мне было так весело», — добавил он.

Поступок автора поста рассмешил пользователей Reddit. «Герой, которого мы заслужили», «Не осталось ли у вас фотографий вашего творчества?», «Я хохотал над этим», — высказались они.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как отомстил изменившей ему жене. Мнения пользователей о его поступке разделились.