Мужчина оригинально отомстил изменившей ему жене

Пользователь Reddit с ником moreberriesthanyou рассказал, как оригинально отомстил изменившей ему жене. Герой истории сделал так, чтобы бывшей супруге стало сложнее создать уникальный адрес электронной почты.

По словам мужчины, он решил развестись, когда узнал, что супруга, с которой они прожили шесть лет, завела роман с коллегой. Герой истории знал, что его жена осталась вместе с любовником, поэтому решил сделать так, чтобы женщина столкнулась с одной проблемой, если они поженятся в будущем.

Автор публикации объяснил, что до замужества с ним у его супруги была очень распространенная фамилия и что ее очень раздражала невозможность создать адрес электронной почты, состоящий из имени и фамилии. Когда она вышла замуж за героя истории, эта проблема решилась, так как он носил редкую фамилию.

«У парня, с которым она встречается, тоже редкая фамилия. Я завел несколько адресов электронной почты, содержащих ее имя и его фамилию в названии, чтобы она никогда не смогла пользоваться ими, если решит выйти за него замуж», — описал он свой план мести.

Некоторые пользователи поддержали мужчину и дали ему несколько шуточных советов. «Отправьте им предложение о продаже адреса электронной почты. Как минимум, окупятся расходы на развод и адвоката», «Заведите еще несколько учетных записей в соцсетях с этим адресом», «Обязательно отправляйте с них письма. Если аккаунты не используются, то их могут деактивировать», — высказались они.

Другие же читатели посоветовали герою оставить эту историю в прошлом и не пытаться отомстить бывшей жене. «Просто отпусти это. Переживания о ней мешают вам быть счастливым», — написал один из них.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей мести мужчине, который долго использовал его адрес электронной почты. Он перестал пересылать невнимательному незнакомцу письма с важной для него информацией. Так, он пропускал послания с новыми предложениями о работе или документы об оплате.