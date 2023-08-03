Парень оригинально отомстил использовавшему его электронную почту мужчине

Пользователь Reddit с ником Outrageous-Yogurt-80 рассказал об оригинальной мести мужчине, который использовал его адрес электронной почты на протяжении долгого времени.

Парень объяснил, что несколько лет назад ему на электронную почту стали приходить письма, адресованные другому человеку. Позднее он нашел в социальных сетях мужчину, которому они были предназначены. Настоящий адресат писем извинился и объяснил, что его почта отличалась от адреса рассказчика всего на два символа.

Однако после этого письма, адресованные незнакомцу, продолжили приходить. Тогда герой истории решил проучить невнимательного пользователя. «Я перестал пересылать ему электронные письма, тонны которых получил за последние несколько лет. Собеседование? Жаль, что ты его пропустил. У тебя новая работа и это твой график? Наслаждайся опозданиями! Квитанция об оплате? В мусорку ее!» — рассказал он.

Кроме того, герой истории зарегистрировал мужчину на порносайтах и порталах для знакомств, использовав его настоящий электронный адрес. Однако, несмотря на все эти меры, чужие письма до сих пор приходят на почту рассказчика, заключил он.

В комментариях пользователи Reddit дали парню несколько советов. «Попробуйте пересылать ему письма после того, как они перестанут быть актуальными. Например, если его собеседование было назначено на 1 августа, отправьте сообщение об этом 8-го», «Начните отменять все его встречи», «У меня такая же проблема. У кого-то с похожим адресом очень непослушный ребенок, и я получаю все уведомления от его школы», — написали они.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она отомстила детям, мусорившим на улице. Она стала перекидывать обратно через их забор те вещи, которые они выбрасывали за пределы участка.