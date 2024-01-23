Депутат Госдумы из Чечни жестко высказался о раскритикованном Кадыровым коллеге

Депутат Госдумы Делимханов назвал своего коллегу Матвеева подлецом и трусом

Депутат Госдумы из Чечни Адам Делимханов резко высказался о своем коллеге по нижней палате Михаиле Матвееве. В Telegram депутат назвал его трусом, подлецом и лицемером.

Делимханов заявил, что Матвеев вносит раскол в российское общество, «разделяя истинных патриотов по признаку религии и национальности». Перед лицом стоящих перед ней угроз Россия должна пресекать любые попытки внутреннего раскола, добавил парламентарий из Чечни.

Ранее схожим образом высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал Матвеева врагом и предложил «вытурнуть» его из Госдумы.

Две недели назад Матвеев в интервью журналисту Павлу Иванову назвал дикарями приезжающих в Россию мигрантов, «которые живут в Средневековье». Он заявил об опасности радикальных течений ислама и добавил, что Россия «начинает прогибаться под исламский фактор». Одним из проявлений этого, по мнению депутата, являются изображения православных храмов без крестов.