В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона

Эстонский генерал Пальм пожаловался на появление «русского» батальона в армии

Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов. Об этом он рассказал в интервью газете Sakala.

Генерал уточнил, что власти предоставляют новобранцам возможность выбирать место службы в армии, и это привело к проблемам в Вируском батальоне. Он указал на то, что солдаты из восточных городов Эстонии, Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы, предпочитали служить рядом с домом.

«И в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных, но теперь мы эту проблему решили и больше рассредотачиваем новобранцев», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в условиях военного времени Эстония сможет с помощью мобилизации увеличить состав армии почти в два раза — с 26,7 тысячи военнослужащих до 43,7 тысячи.