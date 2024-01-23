Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:49, 23 января 2024Мир

В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона

Эстонский генерал Пальм пожаловался на появление «русского» батальона в армии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался на преобладание русскоязычных солдат в одном из батальонов. Об этом он рассказал в интервью газете Sakala.

Генерал уточнил, что власти предоставляют новобранцам возможность выбирать место службы в армии, и это привело к проблемам в Вируском батальоне. Он указал на то, что солдаты из восточных городов Эстонии, Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы, предпочитали служить рядом с домом.

«И в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных, но теперь мы эту проблему решили и больше рассредотачиваем новобранцев», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в условиях военного времени Эстония сможет с помощью мобилизации увеличить состав армии почти в два раза — с 26,7 тысячи военнослужащих до 43,7 тысячи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Получивших паспорт России украинцев лишат гражданства

      Маск обвинил власти США в потворстве нелегальной миграции

      Россиянка описала союз с новозеландскими мужчинами фразой «сказка существует»

      Оставшиеся в Севастополе украинские корабли распилят на металл

      В России завершат испытания антидроновых мини-ракет

      Мужчина отправился бродить голым по улицам после расставания с возлюбленной

      Супруги попытались сэкономить и разрушили свою сексуальную жизнь

      Владельцы евробондов в Белоруссии объявили о дефолте

      В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона

      В Ливане предупредили Израиль об опасности войны словами «не покажется пикником»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше