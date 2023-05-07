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17:17, 7 мая 2023Бывший СССР

Эстония назвала размер армии в случае мобилизации

Минобороны Эстонии сообщило о возможном увеличении армии в два раза в военное время

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В условиях военного времени Эстония сможет с помощью мобилизации увеличить состав армии почти в два раза — с 26,7 тысячи военнослужащих до 43,7 тысячи. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики сообщает РИА Новости.

Военное ведомство подчеркнуло, что объявление мобилизации необходимо для доведения численности личного состава до этой границы. В соответствии с решением правительства в состав армии могут включить, помимо Сил обороны численностью 6,4 тысячи человек, членов военизированного ополчения Кайтселиит (более 30 тысяч человек) и резервистов.

Если будет объявлено военное время, то армия поступает в распоряжение командующего Сил обороны без дополнительного распоряжения правительства.

В начале апреля Эстония призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП в связи с угрозой со стороны России. Четверть расходов бывшая советская республика предлагает направить на приобретение военного потенциала для защиты от Москвы.

Позднее в страну прибыли более 70 морских пехотинцев США. В течение четырех месяцев они будут принимать участие в совместных тренировках с эстонскими военными и в масштабных учениях «Весенний шторм», что позволит им подготовиться к сотрудничеству с союзниками в случае конфликта.

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Платон Щукин
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