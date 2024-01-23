Сообщение о попадании российской ракеты в жилой дом в Харькове не подтвердилось

Сообщение, что российская ракета попала в жилой дом в Харькове, не подтвердилось

Сообщение о том, что российская ракета попала в жилой дом в Харькове, не подтвердилось. По данным экстренных служб, в здание попала украинская ракета одной из систем противовоздушной обороны.

В сети распространилась новость о попадании российской ракеты в жилой дом на Украине. В частности, публикация на эту тему появилась в Telegram-канале «Труха Украина». В посте утверждается, что российская ракета попала в жилой дом в Харькове. Публикация сопровождается видео удара по жилому дому.

Представитель экстренных служб в разговоре с ТАСС сообщил, что жилой дом в Харькове поразила украинская ракета. «Украинская сторона вновь пытается подменять понятия, выдавая разрушения жилых домов за работу российской армии. Но люди видят и знают, куда летят российские ракеты и куда приземляются украинские после работы системы ПВО — именно она разрушила дома горожан», — приводит слова собеседника агентство.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об ударах Вооруженных сил России по Харькову, заявил, что российские военные не бьют по мирному населению. «Наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам», — сказал он.

Информация о том, что российская ракета якобы попала в жилой дом в Харькове, не распространилась в российских СМИ. При этом фейк растиражировали украинские Telegram-каналы. В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» этой информации обнаружено не было.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».