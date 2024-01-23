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16:23, 23 января 2024Бывший СССР

Киев согласовал нового главу Запорожской ОВА

Кабмин Украины согласовал мэра Мелитополя на пост главы Запорожской ОВА

Фото: Alla Khananashvili / Shutterstock / Fotodom

Киев согласовал кандидатуру на пост главы областной военной администрации (ОВА) на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

Как отмечает издание, ссылаясь на собственные источники, новым главой Запорожской ОВА станет назначенный Киевом мэр Мелитополя Иван Федоров. Его кандидатуру согласовал кабмин Украины.

В марте 2022 года Генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) открыла дело против мэра Мелитополя Ивана Федорова, подозреваемого в финансировании терроризма. По версии следствия, Федоров оказывал финансовую и иную помощь националистической организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация).

Летом 2023 года назначенный Киевом мэр Мелитополя заявил о похищении детей из Бердянска Запорожской области в Чувашию. Однако власти российского региона опровергли эту информацию, заявив, что дети прибыли в Россию на отдых в оздоровительных лагерях.

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      Александр Курбатов
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