Киев согласовал нового главу Запорожской ОВА

Кабмин Украины согласовал мэра Мелитополя на пост главы Запорожской ОВА

Киев согласовал кандидатуру на пост главы областной военной администрации (ОВА) на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

Как отмечает издание, ссылаясь на собственные источники, новым главой Запорожской ОВА станет назначенный Киевом мэр Мелитополя Иван Федоров. Его кандидатуру согласовал кабмин Украины.

В марте 2022 года Генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) открыла дело против мэра Мелитополя Ивана Федорова, подозреваемого в финансировании терроризма. По версии следствия, Федоров оказывал финансовую и иную помощь националистической организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация).

Летом 2023 года назначенный Киевом мэр Мелитополя заявил о похищении детей из Бердянска Запорожской области в Чувашию. Однако власти российского региона опровергли эту информацию, заявив, что дети прибыли в Россию на отдых в оздоровительных лагерях.