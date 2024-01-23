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18:34, 23 января 2024Интернет и СМИ

В Азии предрекли перенос столицы на Украине

АT: после поражения Украины в конфликте столицу перенесут во Львов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

После поражения Украины в конфликте властям страны придется эвакуироваться. Об этом в статье для азиатского издания Asia Times (AT) заявил обозреватель Стивен Брайен, который также предрек перенос украинской столицы во Львов.

«В последние месяцы наметилась новая стратегия в отношении Украины. Если ее правильно понимать, то она направлена на то, чтобы справиться с новой реальностью, заключающейся в том, что Украина проиграет в конфликте и правительству страны, возможно, потребуется эвакуироваться из Киева», — написал Брайен.

Обозреватель предположил, что в таком случае столицей Украины может стать Львов. Также он допустил, что главой нового правительства могут назначить Кирилла Буданова, который сейчас занимает пост начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«Практически нет сомнений в том, что Россия добьется успеха. Хотя украинская армия, возможно, и способна задержать российских военных, но у нее нет никакой возможности остановить их», — добавил Брайен.

Ранее испанский военный корреспондент Хавьер Эспиноза, побывавший на Украине, рассказал о больших потерях армии страны. По его словам, кладбища в украинских городах постоянно расширяются.

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      Олег Давыдов
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