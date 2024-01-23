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11:35, 23 января 2024Россия

Медведев заявил о сложностях перехода к многополярному миру

Зампред СБ Медведев: переход к многополярному миру не будет быстрым

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Переход от однополярного мира к многополярному не будет быстрым. Об этом порассуждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Медведева, многополярный мир только складывается и попытки его сформировать сталкиваются с противодействием.

«Наши усилия далеко не всегда воспринимаются некоторыми странами правильным образом. Наталкиваются на сопротивление тех, кто пытается претендовать на мировое господство», — порассуждал о сложностях отказа от однополярного мира политик.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что, несмотря на множество региональных конфликтов и тревожную геополитическую ситуацию, со временем миру удастся выстроить новый многополярный порядок, который привнесет баланс и справедливость в международные отношения.

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      Марк Леонов
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