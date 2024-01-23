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14:57, 23 января 2024Среда обитания

На российском курорте резко подорожало жилье

Квадратный метр жилья в Сочи подорожал на 31 процент за год

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2023 году в Сочи резко подорожало жилье — средняя цена одного квадратного метра на российском курорте выросла на 31 процент, до 434,1 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики компании «Неометрия» в своем исследовании, пишут «Известия».

Число сделок с недвижимостью в городе, по словам специалистов, выросло на 24 процента по сравнению с 2022 годом, до 9000. При этом наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры — на них пришлось 52 процента от общего числа сделок. Второе место по популярности занимают студии (37 процентов), далее идут трехкомнатные (9 процентов) и двухкомнатные квартиры (2 процента).

Чаще всего жилье в Сочи покупали москвичи — они совершили 30 процентов всех сделок на первичном рынке курортного города. Популярностью сочинские квартиры также пользовались у жителей Краснодарского края (17 процентов), Челябинской области (4 процента), Санкт-Петербурга, Алтайского края, Оренбургской области, Республики Башкортостан и Пермского края (по 3 процента).

Аналитики отметили, что 90 процентов сделок прошли с привлечением ипотеки. По прогнозам экспертов, высокий спрос на жилье в Сочи сохранится и в 2024 году. Привлекательность недвижимости в городе специалисты объясняют благоприятным климатом, наличием действующего аэропорта, горнолыжного и морского курортов, а также динамичным развитием населенного пункта.

Ранее эксперты предупредили, что почти 80 процентов объявлений о продаже жилья в Сочи являются фальшивыми. Другая распространенная проблема Сочи, по словам специалистов, — продажа самостроев.

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      Нина Ташевская
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