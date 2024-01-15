Названа доля фейковых объявлений о продаже жилья в Сочи

Эксперт Усачева: 80 процентов объявлений о продаже жилья в Сочи фальшивы

Почти 80 процентов объявлений о продаже недвижимости в Сочи являются фейками. Долю фейковых публикаций в разговоре с агентством РИА Новости назвала вице-президент гильдии риелторов курорта Юлия Усачева.

Рекламные фейки активно выявляются и блокируются в ручном режиме.

Другой распространенной проблемой в Сочи, по словам эксперта, является продажа самостроев. Борьба с такими объектами ведется совместно с мэрией и правоохранительными органами.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества со строящимся жильем. Девелоперы, которые должны завершить возведение долгостроев, продают там квартиры новым дольщикам. Согласно закону, если компания не может выполнить обязательства по заключенному ДДУ, то такие сделки считают незаконным обогащением.

