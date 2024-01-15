Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:52, 15 января 2024Среда обитания

Названа доля фейковых объявлений о продаже жилья в Сочи

Эксперт Усачева: 80 процентов объявлений о продаже жилья в Сочи фальшивы

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Почти 80 процентов объявлений о продаже недвижимости в Сочи являются фейками. Долю фейковых публикаций в разговоре с агентством РИА Новости назвала вице-президент гильдии риелторов курорта Юлия Усачева.

Рекламные фейки активно выявляются и блокируются в ручном режиме.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля 2022
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января 2022

Другой распространенной проблемой в Сочи, по словам эксперта, является продажа самостроев. Борьба с такими объектами ведется совместно с мэрией и правоохранительными органами.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества со строящимся жильем. Девелоперы, которые должны завершить возведение долгостроев, продают там квартиры новым дольщикам. Согласно закону, если компания не может выполнить обязательства по заключенному ДДУ, то такие сделки считают незаконным обогащением.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главного десантника Урала признали негодным для СВО. Его судят по делу о взятке

      55-летняя Светлана Бондарчук ответила на критику своей внешности в сети

      В Казахстане в 2024 году пройдут военные учения с участием стран Средней Азии

      Определена главная причина образования новых звезд

      Россияне резко сократили денежные переводы в одну страну

      Число пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Петербурге возросло

      Российский актер раскритиковал Нью-Йорк

      Польша согласилась пустить немецкие войска на территорию страны

      Пассажир дал пощечину пилоту из-за задержки рейса и попал на видео

      Москвичей предупредили о сильном снегопаде длиной в неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости