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10:22, 23 января 2024Интернет и СМИ

Популярный российский телеведущий рассказал о выходе в эфир после драки

Ведущий Кушанашвили рассказал о выходе в эфир «Партийной зоны» после драки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о выходе в эфир после драки. Подробности он раскрыл в подкасте Антона Штейна, доступном на YouTube.

Кушанашвили вспомнил, как однажды неизвестные сильно избили его. «У меня рот был полон крови, сломанные зубы и меня выстригли», — описал он последствия случившегося.

Ведущий отметил, что после избиения он должен был выйти в эфир телевизионной передачи «Партийная зона». «Я выбрал выйти в эфир, чтобы они увидели, что я не испугался», — высказался он. По словам журналиста, на сцене у него дрожал голос. «Это была, может быть, самая главная моя, после армии, моральная победа над собой», — подчеркнул он. После выступления, как отметил Кушанашвили, зрители начали громко ему аплодировать.

Ранее Кушанашвили назвал самым провальным выступлением на ТВ ведение юмористического шоу «О.С.П.-студия». «Я помню оглушительную тишину, когда мы пытались вести, но никто не хлопал», — вспомнил он. По словам журналиста, неудачное выступление длилось 1,5 часа.

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      Олег Давыдов
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