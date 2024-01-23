В Госдуме допустили запрет продажи энергетиков детям к лету

Депутат Останина: запрет продажи энергетиков детям может вступить в силу летом

Закон о запрете продажи энергетиков детям, в случае его принятия, может вступить в силу уже летом. Возможный срок в разговоре с «Лентой.ру» назвала депутат Госдумы Нина Останина. Она также выразила надежду, что законопроект не встретит препятствий.

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. В случае возникновения у продавца сомнений в возрасте покупателя он сможет потребовать паспорт.

«Закон вступит в силу сразу после подписания его президентом, но мы еще не рассматривали его даже в первом чтении. Но, если все будет в порядке, в весеннюю сессию его должны принять. Мы его согласовали, получили добро от профильного министерства — это Минпромторг, от Минздрава. Как правило, такие законопроекты проходят по зеленой улице. Надеюсь, препятствий не будет», — заметила политик.

В случае отсутствия препятствий, по словам Останиной, закон может начать работать уже летом.

Ранее сообщалось, что популярные энергетические напитки могут быть опасны для жизни. В разных странах врачи регистрировали летальные исходы из-за спровоцированной энергетиками аритмии, инфаркта, инсульта.