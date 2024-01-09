Популярный напиток оказался опасен для жизни

Хирург Умнов заявил, что энергетические напитки могут быть опасны для жизни

Популярные энергетические напитки могут быть опасны для жизни, рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Об этом он предупредил любителей энергетиков в беседе с NEWS.ru.

Оказалось, уточнил он, в разных странах врачи регистрировали летальные исходы из-за спровоцированной энергетиками аритмии, инфаркта, инсульта. Кроме того, добавил Умнов, неконтролируемое употребление энергетиков грозит диареей и рвотой, немедленной аллергией, обострением язвенной болезни, а также потерей сознания и связанными с этим несчастными случаями. «При ежедневном употреблении энергетиков привыкание, способное трансформироваться в патологическую зависимость, может развиться за три-шесть месяцев», — заявил врач.

По словам Умнова, напиток содержит слишком высокие дозы веществ, стимулирующих сердечно-сосудистую и нервную системы: кофеин и таурин. Получение «заряда бодрости» после употребления энергетиков врач считает мифом. «Энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте свыше 70 лет. Они не рекомендованы людям, имеющим заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики», — заключил он.

Ранее врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала защищающий от нескольких болезней напиток. Она заявила, что вещества, содержащиеся в какао, помогают людям с циррозом печени.