Популярный напиток оказался опасен для жизни
Популярные энергетические напитки могут быть опасны для жизни, рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Об этом он предупредил любителей энергетиков в беседе с NEWS.ru.
Оказалось, уточнил он, в разных странах врачи регистрировали летальные исходы из-за спровоцированной энергетиками аритмии, инфаркта, инсульта. Кроме того, добавил Умнов, неконтролируемое употребление энергетиков грозит диареей и рвотой, немедленной аллергией, обострением язвенной болезни, а также потерей сознания и связанными с этим несчастными случаями. «При ежедневном употреблении энергетиков привыкание, способное трансформироваться в патологическую зависимость, может развиться за три-шесть месяцев», — заявил врач.
По словам Умнова, напиток содержит слишком высокие дозы веществ, стимулирующих сердечно-сосудистую и нервную системы: кофеин и таурин. Получение «заряда бодрости» после употребления энергетиков врач считает мифом. «Энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте свыше 70 лет. Они не рекомендованы людям, имеющим заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики», — заключил он.
Ранее врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала защищающий от нескольких болезней напиток. Она заявила, что вещества, содержащиеся в какао, помогают людям с циррозом печени.