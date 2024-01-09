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20:21, 9 января 2024Забота о себе

Популярный напиток оказался опасен для жизни

Хирург Умнов заявил, что энергетические напитки могут быть опасны для жизни

Фото: Ingo Doerrie / Unsplash

Популярные энергетические напитки могут быть опасны для жизни, рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Об этом он предупредил любителей энергетиков в беседе с NEWS.ru.

Оказалось, уточнил он, в разных странах врачи регистрировали летальные исходы из-за спровоцированной энергетиками аритмии, инфаркта, инсульта. Кроме того, добавил Умнов, неконтролируемое употребление энергетиков грозит диареей и рвотой, немедленной аллергией, обострением язвенной болезни, а также потерей сознания и связанными с этим несчастными случаями. «При ежедневном употреблении энергетиков привыкание, способное трансформироваться в патологическую зависимость, может развиться за три-шесть месяцев», — заявил врач.

По словам Умнова, напиток содержит слишком высокие дозы веществ, стимулирующих сердечно-сосудистую и нервную системы: кофеин и таурин. Получение «заряда бодрости» после употребления энергетиков врач считает мифом. «Энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте свыше 70 лет. Они не рекомендованы людям, имеющим заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики», — заключил он.

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      Александра Лисица
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