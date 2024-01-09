Назван защищающий от цирроза печени и диабета напиток

Диетолог Залетова заявила, что какао помогает в профилактике цирроза и диабета

Употребление какао может полезно для людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания и некоторые другие проблемы со здоровьем, рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова. Защищающий от нескольких болезней напиток она назвала в беседе с радио Sputnik.

Она заявила, что вещества, содержащиеся в какао, помогают пациентам с циррозом печени. «Несомненно, напиток не будет лекарством, но он может замедлить прогрессирование этого заболевания. Какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии различных патологий, которые приводят к циррозу, например вирусных гепатитов или неалкогольной жировой болезни печени», — объяснила врач, добавив, что напиток также способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов рака.

Кроме того, продолжила Залетова, какао богато антиоксидантами, которые помогают бороться с атеросклерозом и связанными с ним сердечно-сосудистых заболеваниями. «Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь», — сказала она, отметив, что антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в какао, также улучшают память и внимание, помогают поддерживать способность обучаться и переносить физические нагрузки.

Залетова посоветовала употреблять какао без молока и сахара два-три раза в неделю. Какао с сахаром или сиропом, приготовленное на молоке, обратила внимание она, может привести к набору веса, поэтому таким напитком она порекомендовала не злоупотреблять.

Ранее японские ученые заявили, что регулярное употребление кофе может улучшить память и внимание. По данным исследователей, улучшение когнитивных функций происходит благодаря тому, что кофе благотворно влияет на кровообращение мозга.