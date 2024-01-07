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00:40, 7 января 2024Забота о себе

Ученые назвали неожиданную пользу кофе

Springer: регулярное употребление кофе приводит к улучшению когнитивных функций

Фото: Mike Kenneally / Unsplash

Японские ученые заявили, что регулярное употребление кофе может улучшить память и внимание. О неожиданной пользе напитка пишет Springer.

Отмечается, что научными сотрудниками Университета Цукубы было проведено исследование. В течение 30 дней мышам давали тригонеллин — вещество, которое содержится в кофе, пажитнике и японской редьке. Затем грызунов выпустили в лабиринт Морриса, где они продемонстрировали значительное повышение способности к запоминанию.

По данным исследователей, регулярное употребление кофе приводит к улучшению когнитивных функций за счет того, что это соединение благотворно влияет на кровообращение мозга, а также стимулирует рост новых нейронов и улучшает связь между ними.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева перечислила самые вредные блюда, без которых не обходится ни одно новогоднее застолье. Самым вредным блюдом на новогоднем столе Михалева назвала мясные нарезки. По ее словам, колбаса, карбонат и другие продукты мясной гастрономии содержат большое количество соли, жира и нитритов, «из которых в организме образуются канцерогены высокого класса опасности (нитрозамины)».

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      Марина Совина
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