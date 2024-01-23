Пьяный россиянин сообщил о готовящемся взрыве в детском саду и попал в колонию

Суд дал 3 года колонии жителю Кургана за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Суд в Кургане приговорил к трем годам колонии строгого режима местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил в полицию заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в детском саду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Курганской области.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

По данным следствия, летом 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил о заложенном на территории детского сада взрывном устройстве (ВУ). Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов ВУ не обнаружили, а мужчину за ложное сообщение о взрыве отправили под суд.

Ранее суд на Кубани приговорил к трем годам колонии-поселения гражданина Узбекистана, который в состоянии опьянения сообщил в экстренные службы ложную информацию о готовящемся в многоквартирном доме взрыве.