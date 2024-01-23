Россиянам раскрыли условия посещения главной достопримечательности Стамбула

Тревел-блогер Ансталь: в мечеть Айя-Софию не пустят в коротких юбках и шортах

Надевших короткие юбки и шорты туристов откажутся пускать в Айя-Софию в Стамбуле. Условия посещения главной достопримечательности турецкого города россиянам в беседе с NEWS.ru раскрыла тревел-блогер Наталия Ансталь.

Эксперт сообщила, что при походе туда женщины должны взять с собой платок. «Не забывайте, что Айя-София — мечеть, — добавила она. — У женщин должны быть прикрыты колени, [нужно] надеть платок».

По словам Ансталь, если вдруг путешественники как-то не так одеты, рядом есть магазинчики, где можно приобрести необходимые элементы одежды.

Ранее в январе стало известно, что число российских туристов в Турции может сократиться из-за дороговизны направления. Падение турпотока в популярную курортную страну предрек турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.