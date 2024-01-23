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13:12, 23 января 2024Россия

Российская экс-чиновница годами отбирала зарплаты у подчиненных

Экс-чиновница из Амурской области годами отбирала зарплаты у подчиненных

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экс-руководитель одного из подразделений администрации Райчихинска в Амурской области годами отбирала часть зарплаты у своих подчиненных. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

В ведомстве пояснили, что россиянка занимала руководящую должность почти шесть лет. С февраля 2017 года по ноябрь 2022 года чиновница совершала должностные преступления.

Удалось установить, что она требовала у работников своего отдела отдавать ей часть премиальных и других стимулирующих выплат. Таким образом женщина получила 280 тысяч рублей, а затем стала фигуранткой уголовного дела.

Жительницу Приамурья обвинили в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и отправили под суд. Ее признали виновной и приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно, назначив ей также два года испытательного срока.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали при получении взятки в 150 миллионов рублей заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова.

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      Анна Щербакова
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