Apple заработала сотни миллионов долларов за три дня

Apple продала до 180 тысяч AR-гарнитур Vision Pro за три дня

Компания Apple распродала все запасы гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. Об этом в своем блоге на Medium заявил инсайдер Мин-Чи Ко.

Согласно информации специалиста, за три дня, прошедшие с момента открытия предзаказов на устройства, Apple удалось собрать от 160 тысяч до 180 тысяч заявок. В минимальной версии AR-очки были оценены в 3,5 тысячи долларов. При грубом подсчете IT-гигант мог заработать в период с пятницы по понедельник 630 миллионов долларов.

Мин-Чи Ко подчеркнул, что спустя несколько часов после открытия продаж информация о доступности устройства изменилась. Если днем в пятницу Apple обещала доставить Vision Pro за несколько дней, то к вечеру сроки доставки увеличили до пяти-семи недель. Также инсайдер отметил, что корпорация продала всю первую партию AR-устройств.

Кроме того, специалист рассказал, что подрядчик Luxshare, который собирает гарнитуры Vision Pro для Apple, судя по всему, будет работать непрерывно даже во время китайского Нового года, который будут отмечать 10 февраля. В заключение Мин-Чи Ко заявил, что с таким темпом Apple вполне может продать 500 тысяч гарнитур в ближайшие месяцы.

Ранее специалисты издания MacRumors рассказали, что гарнитуру дополненной реальности от Apple нельзя будет полноценно использовать за пределами США. Это вызвано региональной блокировкой многих функций AR-очков.