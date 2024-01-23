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18:52, 23 января 2024Бывший СССР

Зеленскому и его команде указали на некомпетентность

Украинский олигарх Тарута заявил, что Зеленский и его команда некомпетентны
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Javad Parsa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда некомпетентны. Об этом заявил украинский олигарх, депутат Верховной Рады Сергей Тарута, передает испанская газета El Mundo.

«Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», — сказал он.

Кроме того, по мнению депутата Рады, западные партнеры давили на Киев, чтобы началось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), не имевшее шансов на успех. Тарута подчеркнул, что ответственность за провал украинской контрнаступательной операции в основном несет Запад.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал положение Зеленского очень непростым. По его словам, украинскому лидеру перестали давать деньги и снаряды из-за границы, а в самой республике много недовольных.

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      Кристина Есикова
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