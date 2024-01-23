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17:46, 23 января 2024Бывший СССР

Песков рассказал о непростом положении Зеленского

Песков: Зеленский находится в непростом положении, он перестал получать деньги

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский перестал получать деньги из-за границы. О непростом положении украинского лидера рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Зеленский находится в очень непростом положении, ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри [страны] у него неспокойно, много недовольных», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Зеленский заявлял, что Украине не хватает современных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, они являются «тем, чего не хватает №1». Позднее Польша и Украина договорились создать совместные оборонно-промышленные предприятия в двух странах. Кроме того, государства утвердили новую форму сотрудничества, согласно которой Киев будет закупать оружие у Варшавы в кредит.

17 января украинский лидер признал, что во всем мире не хватит ресурсов военно-промышленного комплекса, чтобы выдержать конфликт с Вооруженными силами России. По его словам, сражаться с Российской армией на равных нет возможности.

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