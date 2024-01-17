Зеленский признал отсутствие ресурсов в мире для войны с Россией

Зеленский: в мире нет столько ресурсов ВПК для войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во всем мире не хватит ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы выдержать войну с Российской армией. Такое признание он сделал на пресс-конференции в Давосе, запись выложил на YouTube офис украинского президента.

В качестве примера он привел производство 155-миллиметровых снарядов. По словам Зеленского, ВПК всего мира не может произвести нужное для Украины количество снарядов, поэтому сражаться с Российской армией на равных нет возможности.

По оценкам западных аналитиков, российская сторона в сутки выпускает около 10 тысяч фугасных снарядов, в то время как украинская — в пять раз меньше. К тому же эксперты считают, что ВСУ в большинстве своем используют артиллерию советского образца, производство снарядов для которой также находится на очень низком уровне.

К тому же армия России наносит постоянные ракетные удары по производственным площадкам на территории Украины, что также сказывается на производстве вооружения, указывают аналитики.