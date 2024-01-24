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00:30, 24 января 2024Из жизни

Спасатель нашел на пляже брикет кокаина с женским именем на 11,6 миллиона рублей

В Австралии мужчина обнаружил на пляже пакет с кокаином на AU$200 тыс.

Фото: Steve Sapp / Courtesy of U.S. Customs and Border Protection / Handout / Reuters

В Австралии спасатель-волонтер нашел в воде у побережья упаковку кокаина стоимостью 200 тысяч австралийских долларов (11,6 миллиона рублей). Об этом сообщает News.com.au.

Мужчина обнаружил брикет с наркотиком на пляже Бонди в пригороде Сиднея, штат Новый Южный Уэльс. На упаковке было нанесено женское имя Зои. «Зои, ты не получишь свой рождественский подарок», — пошутил спасатель в социальных сетях, прежде чем передать находку полиции.

Пакеты с кокаином начало выбрасывать на пляжи Нового Южного Уэльса в конце декабря. Первый звонок в полицию поступил с пляжа Маджента между городами Ньюкасл и Сидней. Отдыхающий заявил, что обнаружил некий подозрительный предмет. Прибывшие на место полицейские обнаружили большой сверток, в котором лежало 39 килограммовых упаковок наркотика.

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С тех пор полиция, сотрудники пляжей и отдыхающие обнаружили у побережья более 250 килограммов наркотиков. Правоохранители пока не смогли выяснить, каким образом такое количество кокаина оказалось в океане.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рыбак нашел огромную партию кокаина благодаря чайкам. Птицы приземлилсь на контейнеры, к которым были привязаны брикеты наркотика.

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      Никита Савин
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