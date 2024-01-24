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20:55, 24 января 2024Из жизни

«Выброшенный на мороз» той-терьер сам сбежал из электрички

«Выброшенный на мороз» в Подмосковье той-терьер Арчи сам сбежал из вагона

Фото: Dzhulbee / Shutterstock / Fotodom

Той-терьера по кличке Арчи не высаживали из электрички в Подмосковье, потерявшийся пес сбежал сам. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

Инцидент произошел 16 января с толстеньким, как говорится в объявлении о пропаже, той-терьером по кличке Арчи. Из-за конфликта с другим пассажиром хозяина высадили, а Арчи остался в вагоне. Считалось, что позже беспризорного пса заметили охранники, совершавшие обход вагонов. Они якобы сфотографировали Арчи, а затем высадили на станции в городе Чехов.

По данным «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), события разворачивались иначе. Хозяин выброшенного на мороз Арчи был пьян, в какой-то момент на него пожаловались попутчики, потому что он вел себя агрессивно. В итоге пассажир вышел из электрички на станции «Красный строитель» вместе с псом, но затем Арчи вернулся в вагон. Когда электричка тронулась, мужчина остался на платформе.

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Позднее сотрудники службы безопасности действительно нашли Арчи, но он самостоятельно сбежал из поезда на станции «Чехов». В настоящее время собака все еще не найдена, волонтеры уже несколько дней ищут той-терьера.

Ранее сообщалось, что хозяину Арчи позвонил неизвестный и сообщил, что собаку нашли в Серпухове. Он обещал вернуть ее за вознаграждение. Хозяин пса не был против, но настоял на личной встрече. После этого он понял, что столкнулся с мошенниками.

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      Антонина Черташ
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