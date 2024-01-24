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20:21, 24 января 2024Силовые структуры

Азербайджанца арестовали за нападение на соседа-иранца в Москве

В Москве арестовали азербайджанца, напавшего с подростками на соседа-иранца

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве арестовали 24-летнего азербайджанца, который вместе с подростками напал на 37-летнего соседа-иранца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина проведет под стражей два месяца. Вину он не признал, а также отказался просить прощения у семьи потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в лифте жилого дома между двумя десятилетними подростками и их соседом произошел словесный конфликт. В результате мужчина дал подзатыльники одному из братьев, о чем школьники пожаловались дяде. Вместе с подростками он вломился в квартиру иранца и стал его избивать.

Во время драки мужчин один из школьников достал нож и вонзил его в ягодицу соседа. Потерпевшего госпитализировали: у него глубокое ранение, которое привело к острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности

Во время допроса братья заявили, что сосед якобы первый достал нож и хотел напасть. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и части 2 статьи 139 («Незаконное проникновение») УК РФ. Арестованному грозит до 14 лет заключения.

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      Илона Палей
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