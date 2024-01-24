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17:10, 24 января 2024Из жизни

Высокопоставленного сотрудника полиции арестовали за двоеженство

Высокопоставленного сотрудника полиции в Камбодже арестовали за двоеженство

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

В Камбодже высокопоставленного сотрудника полиции уличили в двоеженстве. Об этом сообщает издание Khmer Times.

Заместитель комиссара полиции камбоджийской провинции Кампонгспы Нгам Ри попытался жениться во второй раз без развода с прежней супругой. Для этого он подал заявление на получение брачного сертификата под вымышленным именем.

Чтобы предотвратить заключение второго брака, его жена подала официальную жалобу. После этого Нгам Ри арестовали. Ему грозит крупный штраф.

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Ранее сообщалось, что уроженка Индии из Великобритании узнала о двоеженстве мужа и подала в суд на вторую жену. Тайная жена, в свою очередь, заявила, что не знала о первом браке мужчины.

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      Олег Парамонов
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