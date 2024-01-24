Бывшего кандидата в орловские губернаторы задержали за превышение полномочий

Экс-кандидата в орловские губернаторы заподозрили в превышении полномочий

В Орловской области возбудили дело против начальника управления экологического надзора и природопользования регионального департамента контрольной и надзорной деятельности о превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Речь идет о бывшем кандидате в губернаторы Орловской области Евгении Алехине, уточняет РИА Новости.

По данным ведомства, в апреле 2023 года он помог знакомому избежать наказания за нарушение правил охоты. Алехин дал незаконное указание государственному охотничьему инспектору не составлять в отношении его знакомого протокол об административном правонарушении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Подозреваемый уже задержан.

